VIDEO| Dai laboratori alla cena del pastore fino all' Orchestra del Salterello | a Pescara Vecchia c' è il Festival della Transumanza
A Pescara Vecchia si svolge il Festival della Transumanza, un evento che combina diverse attività tra mostre, convegni e laboratori dedicati alla lana e ai formaggi. Durante la manifestazione viene presentato anche un libro e si tiene una cena del pastore. La giornata si conclude con un concerto in piazza dell’Orchestra del Salterello, coinvolgendo i partecipanti in un programma vario e articolato.
Mostra, convegno, docufilm, laboratori di lana e formaggi, un libro da presentare, una “cena del pastore” da gustare e, per chiudere in bellezza, una serata in piazza con l’Orchestra del salterello. Il Festival della Transumanza nato su iniziativa della Regione Abruzzo, fa tappa a Pescara con un.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
A Guardiagrele c'è il Festival della transumanza con lo spettacolo dell'Orchestra Popolare del SaltarellUltimo dei tre eventi del Festival della transumanza, sabato 18 aprile, a Guardiagrele.
Leggi anche: "T'ammazzo", poi l'inseguimento con un taglierino: aggredito a Pescara Vecchia il direttore del Fla Vincenzo D'Aquino [VIDEO]