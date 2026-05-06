VIDEO| Dai laboratori alla cena del pastore fino all' Orchestra del Salterello | a Pescara Vecchia c' è il Festival della Transumanza

A Pescara Vecchia si svolge il Festival della Transumanza, un evento che combina diverse attività tra mostre, convegni e laboratori dedicati alla lana e ai formaggi. Durante la manifestazione viene presentato anche un libro e si tiene una cena del pastore. La giornata si conclude con un concerto in piazza dell’Orchestra del Salterello, coinvolgendo i partecipanti in un programma vario e articolato.