Nella Val di Vara si ripete l’antica tradizione della transumanza, con le mucche che salgono verso le alpi per l’estate. L’allevatore Bornia guida il movimento della mandria, che si prepara a raggiungere i pascoli di alta quota. L’evento si svolge periodicamente, mantenendo vivo un rito che si tramanda di generazione in generazione. La transumanza rappresenta un momento di continuità nelle attività agricole della zona.

Torna in Val di Vara il rito antico della transumanza, con le mucche che risaliranno in vetta dove resteranno all’ alpeggio per tutta l’estate. Un rito ma anche una festa che coinvolgerà gli abitanti del piccolo borgo di Torpiana, una manciata di case nel comune di Zignago, e quelli di Antessio, poco meno di cinque chilometri più a monte, dove gli animali si fermeranno. La partenza, animata dai festosi campanacci delle mucche, domani mattina alle 9,30 a Torpiana. A condurre gli animali – oltre una ventina di mucche cui si aggiungeranno, a luglio, alcuni cavalli – sarà Federico Bornia, allevatore poco più che quarantenne, una vita dedicata ai boschi e all’allevamento, tenacemente impegnato anche nella salvaguardia delle antiche tradizioni della montagna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Val di Vara, si rinnova l’antico rito. La transumanza della mandria. L’allevatore Bornia in prima linea

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