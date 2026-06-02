Lecce in casa cadavere di una donna vegliato da giorni da marito e figlie | l'allarme dei vicini

I vicini hanno segnalato un cattivo odore proveniente da un'abitazione in provincia di Lecce, portando all'intervento dei carabinieri. All’interno, è stato trovato il corpo di una donna morta da diversi giorni, con marito e figlie che si trovavano accanto a lei. La scoperta ha portato al ritrovamento del cadavere e all’apertura di un’indagine. La donna era deceduta da tempo, mentre i familiari erano ancora presenti nell’abitazione.

La triste storia di disagio sociale scoperta in un'abitazione di Novoli, in provincia di Lecce, dove l'allarme lanciato dai vicini per il cattivo odore ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri e il rinvenimento del cadavere e dell'anziana donna morta da giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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