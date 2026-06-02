AGI - Un video celebrativo "Le Voci della Repubblica", promosso dalla Camera di Commercio di Roma, rende omaggio alla Festa della Repubblica e ai valori che fondano la nostra comunità. Il filmato si apre su una terrazza panoramica affacciata sui tetti della città, dove lo sguardo viene subito catturato da un leggio e da una cartella bordeaux che custodisce le parole simbolo della nostra democrazia. Sullo sfondo, nitido e solenne, svetta il Palazzo del Quirinale con il Tricolore spiegato al vento. La lettura dell'articolo 3. Al centro della narrazione c'è la lettura intensa dell' Articolo 3 della Costituzione Italiana, pilastro che sancisce l' uguaglianza e la pari dignità sociale di ogni cittadino, senza alcuna distinzione. 🔗 Leggi su Agi.it

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Marco Tullio Cicerone, l'ultima voce della Repubblica

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