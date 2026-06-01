VIdeo| Il Quirinale lancia l' idea I volti della Repubblica | tra le voci anche un giovane reggino

Da reggiotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi", afferma il presidente Sergio Mattarella. Per celebrare il 2 giugno e l'importante traguardo degli 80 anni, storia relativamente breve, se comparata con quella di altri Stati, la presidenza della Repubblica ha lanciato sul web un'iniziativa rivolta ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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