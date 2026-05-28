Banda Cittadina e oltre 100 voci sul palco a Modena la grande serata della musica per la Festa della Repubblica
A Modena, oltre 100 voci e la Banda Cittadina hanno partecipato a una serata musicale per la Festa della Repubblica. Sul palco anche le corali Evaristo Pancaldi e Rossini di Modena, Beata Vergine Assunta di Casinalbo e la Schola Cantorum di Bazzano. Sono intervenute le voci soliste Angela Gandolfo, soprano, e Patty Valle. La serata ha visto un grande coinvolgimento di pubblico e artisti locali.
Interpreti dello spettacolo la Banda Cittadina di Modena e le corali Evaristo Pancaldi e Rossini di Modena, Beata Vergine Assunta di Casinalbo, Schola Cantorum di Bazzano e con la partecipazione delle voci soliste Angela Gandolfo, soprano, e Patty Valle.Tra le file dei musicisti della Banda anche. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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