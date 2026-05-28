Banda Cittadina e oltre 100 voci sul palco a Modena la grande serata della musica per la Festa della Repubblica

Notizia in breve

A Modena, oltre 100 voci e la Banda Cittadina hanno partecipato a una serata musicale per la Festa della Repubblica. Sul palco anche le corali Evaristo Pancaldi e Rossini di Modena, Beata Vergine Assunta di Casinalbo e la Schola Cantorum di Bazzano. Sono intervenute le voci soliste Angela Gandolfo, soprano, e Patty Valle. La serata ha visto un grande coinvolgimento di pubblico e artisti locali.