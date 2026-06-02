Le università italiane arretrano e anche Milano scivola | Statale Bicocca e Politecnico perdono posizioni

Numerose università italiane hanno perso posizioni nelle classifiche nazionali, con Milano che subisce un calo significativo. La Statale, Bicocca e il Politecnico sono tra le istituzioni che hanno registrato una diminuzione delle loro posizioni. Il 79% delle università italiane ha visto peggiorare la propria posizione, mentre l’Università di Roma rimane al primo posto. Il calo è attribuito principalmente a risultati più bassi nelle attività di ricerca.

Il 79% delle università italiane perde posizioni. Se l’Università Sapienza di Roma si conferma al primo posto in Italia, il nostro Paese registra un forte calo soprattutto a causa delle prestazioni nella ricerca. Il quadro nazionale è desolante a causa dell’intensificarsi della concorrenza globale da parte di atenei ben finanziati. Harvard è in testa, mentre Stati Uniti ed Europa perdono posizioni e la Cina sale. È il quadro che emerge dalla nuova classifica mondiale “Global 2000" del Center for World University Rankings (Cwur), pubblicata sul sito cwur.org. I dati. Sessantasei atenei italiani sono in graduatoria ma, rispetto allo scorso anno, solo 13 migliorano la propria posizione, 52 scendono e una resta stabile; dunque è come dire che 4 su 5 arretrano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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