La Società Biancorossa in cattedra all’Università Bicocca di Milano

Due rappresentanti di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza hanno tenuto una lezione all’Università Bicocca di Milano, partecipando a un corso del Master in Management dello Sport e degli Eventi. Isabella Cocciolo, Amministratore Delegato, e Alfredo de Martini, Responsabile Commerciale, sono intervenuti come relatori, condividendo esperienze e approfondimenti sul campo sportivo e sulla gestione di eventi nel settore.

Isabella Cocciolo e Alfredo de Martini, rispettivamente Amministratore Delegato e Responsabile Commerciale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono stati protagonisti di una lezione speciale all’Università Bicocca di Milano, nell’ambito del Master in Management dello Sport e degli Eventi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Rosario Amato assume la direzione della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’Università di Milano-Bicocca.Il professor Rosario Amato è stato ufficialmente nominato nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica – indirizzo biologico –... Leggi anche: L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1.500 iscritti a laboratori, lezioni aperte e attività di orientamento Temi più discussi: La società comunica l’ingresso di quattro soci. Ma non spiega come, quanto e perché; I baby biancorossi brillano a Giulianova; Inaugurato ufficialmente il temporary store del Vicenza; Mantova, mano tesa ai tifosi: biglietti a 14 euro nei distinti per la sfida con l’Entella. Legnano Basket spegne 60 candeline, serata di festa per la società biancorossaLegnano, 24 febbraio 2026 – Una serata per ripercorrere sessant’anni di storia sportiva e celebrare un traguardo importante. Il Legnano Basket ha festeggiato il 60° anniversario dalla fondazione, ... ilgiorno.it La società comunica l’ingresso di quattro soci. Ma non spiega come, quanto e perchéSi parla del 5% delle quote. Ci sarebbe anche l’interesse. di un imprenditore del Nord. che Polci ha già incontrato. ilrestodelcarlino.it La società biancorossa esonera Di Paolantonio e affida la guida della prima squadra ad Andrea Bonacina, un tecnico giovane con esperienza in A2. Contratto fino al 30 giugno 2026 - facebook.com facebook