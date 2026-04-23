Recenti studi condotti da un ateneo milanese e da un’università cattolica analizzano i cambiamenti nelle modalità di violenza delle organizzazioni criminali italiane. Le ricerche evidenziano come i comportamenti violenti non siano più atti di aggressione generalizzata, ma si concentrino su azioni mirate e specifiche, principalmente rivolte all’interno del mondo criminale. Questi approfondimenti offrono uno sguardo sulle nuove strategie adottate dai gruppi mafiosi.

La violenza associata alle organizzazioni criminali italiane non si presenta più attraverso attacchi indiscriminati, ma si configura come una violenza “selettiva” e “chirurgica”, rivolta principalmente all’interno del mondo criminale stesso. È quanto risulta dalla ricerca “Governance and trade: Mafias’ multifunctional violence in Italian drug markets”, appena pubblicata sull’International Journal of Drug Policy, che analizza l’ evoluzione della violenza mafiosa in Italia negli ultimi dieci anni. Lo studio, condotto dai professori di Criminologia Alberto Aziani (Università di Milano-Bicocca) e Francesco Calderoni (Università Cattolica del Sacro Cuore), analizza 343 omicidi di matrice mafiosa verificatisi nel periodo tra il 2014 e il 2024.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le nuove dinamiche della violenza mafiosa in Italia: la ricerca di Milano-Bicocca e Università Cattolica

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