le strategie recanatese si sonda la vecchia guardia

La Recanatese sta valutando i possibili cambiamenti nella rosa, con particolare attenzione ai giocatori più esperti. Si discute di eventuali rinnovi e di trasferimenti in entrata e in uscita. La squadra sta sondando i profili della vecchia guardia, senza ancora ufficializzare alcuna operazione. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Fioccano la ipotesi e le congetture su quella che potrebbe essere la Recanatese che verrà. Al momento siamo soltanto alla "voci", anzi in verità pure di quelle ne circolano davvero poche perché il lavoro di Matteo Mercuri e soprattutto del direttore sportivo Massimo Andreatini è davvero in una fase embrionale. Dunque ci si basa soprattutto sulle sensazioni e su qualche percezione, lontanissime comunque da qualsiasi conferma ufficiale od ufficiosa. La priorità, almeno in questi giorni, è cercare di sondare la disponibilità a restare in giallorosso di qualche componente dell’organico dello scorso campionato nei confronti del quale il neo allenatore Manuel Giandonato avrebbe già espresso un suo gradimento di massima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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