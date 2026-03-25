La vecchia guardia del Palermo calcio ricorda con affetto l’ex allenatore che portò la squadra in Serie B nella stagione 1990-91. Uno dei protagonisti, Biffi, ha raccontato di averlo chiamato scherzosamente papà, anche se lui si arrabbiava. La figura di questa persona è stata fondamentale nel portare il club a un livello superiore nel calcio professionistico.

Il ricordo dell'ex presidente scomparso oggi: "La promozione in B nel 1991 era il suo sogno e l'obiettivo che si era prefissato. Avrebbe voluto portarci anche in A". Emozionato Ignazio Arcoleo: "Mi diede fiducia, aveva una straordinaria umanità". Campofranco: "Sempre vicino alla squadra, qualsiasi problema cercava di risolverlo" Riuscì a portare i rosanero nel calcio che conta, con una promozione in serie B nella stagione 1990-91. Il passaggio in cadetteria arrivò il 2 giugno 1991, nella partita casalinga contro la Fidelis Andria: La Favorita era letteralmente stracolma, non c’era un solo posto libero. L’1-1 con rete di De Sensi e la contemporanea sconfitta del Casarano bastarono per ottenere la promozione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La vecchia guardia rosanero piange Ferrara, Biffi: "Lo chiamavo scherzosamente papà e lui si arrabbiava"

Articoli correlati

Leggi anche: Papà ruba nuggets al figlio allo stadio, lui piange e la squadra lo ricompensa: il video virale

Leggi anche: L'intervista a Cassano: "La Roma si fidi di Totti. Gasp? Via la vecchia guardia"