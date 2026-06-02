Le storie dell’Italia che votò per la Repubblica

L'8 giugno 1946, si sono celebrati 80 anni dal voto popolare che portò alla nascita della Repubblica italiana. Il 2 giugno di quell'anno, milioni di cittadini si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica, segnando un passaggio fondamentale nella storia del Paese. La consultazione popolare si concluse con la vittoria della repubblica e l'abbandono del regime monarchico. La data è oggi ricordata come Festa della Repubblica, anche se la consultazione si svolse pochi giorni prima.

TENDENZE. Sono passati 80 anni da quando, il 2 giugno 1946, milioni di donne e uomini entrarono in una cabina elettorale per scegliere la forma di governo, tra monarchia e repubblica. Un gesto semplice, come tracciare una croce su una scheda, con un valore enorme: una possibilità di scelta, che continua anche oggi ad essere fondamento della democrazia. Ne parla attraverso testimonianze dirette «Viva il Re! Viva la Repubblica! 2 giugno 1946. La storia e le storie di un voto» (Mondadori) di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini. Gli autori raccolgono le voci di giovani, reduci, donne al loro primo voto, oggi centenari. Accanto ad esse ci sono ricostruzioni storiche, che fanno emergere il ritratto dell’Italia dell’epoca, ancora divisa tra resistenza al cambiamento e voglia di futuro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Le Donne della Costituente

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