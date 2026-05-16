Modena il video dell’impatto dell’auto contro i passanti ripreso dalle telecamere di sorveglianza

A Modena, sono state diffuse le immagini di sorveglianza che mostrano un'auto che si muove a zigzag a grande velocità nel centro città. Il video evidenzia il momento in cui l’auto colpisce alcuni passanti, mentre la stessa vettura, una Citroen C3, prosegue la sua corsa senza soste. L’autista coinvolto è identificato come Salim El Koudri. Le riprese mostrano chiaramente l’impatto e la sequenza della fuga, catturando dettagli importanti sulla dinamica dell’incidente.

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