Modena il video dell’impatto dell’auto contro i passanti ripreso dalle telecamere di sorveglianza
A Modena, sono state diffuse le immagini di sorveglianza che mostrano un'auto che si muove a zigzag a grande velocità nel centro città. Il video evidenzia il momento in cui l’auto colpisce alcuni passanti, mentre la stessa vettura, una Citroen C3, prosegue la sua corsa senza soste. L’autista coinvolto è identificato come Salim El Koudri. Le riprese mostrano chiaramente l’impatto e la sequenza della fuga, catturando dettagli importanti sulla dinamica dell’incidente.
Uno zigzag a tutta velocità, i passanti che vengono colpiti e la Citroen C3 guidata da Salim El Koudri che continua nella sua folle corsa nel centro di Modena. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i drammatici istanti in cui 8 persone sono rimaste ferite in via Emilia Centro attorno alle 16.30. Dopo l'impatto, l'uomo, 31 anni e in passato sottoposto a cure psichiatriche, ha cercato di fuggire ed è stato bloccato da alcuni passanti dopo aver colpito con una coltellata una delle persone che tentava di fermarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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