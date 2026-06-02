Un'artista da Predappio è stata selezionata per esporre le sue opere al Museo Picasso di Barcellona nell’ambito del premio internazionale ‘Top Selection Barcellona – The Spanish Perspective’. La mostra presenta lavori di Olga Bal, che sarà presente con una serie di creazioni. La partecipazione si inserisce nel contesto di un evento dedicato all’arte contemporanea. Nessun dettaglio sulla durata dell’esposizione o su altre partecipanti è stato comunicato.

L’artista Olga Bal da Predappio approda al Museo Picasso di Barcellona, dove sarà protagonista nell’ambito del premio internazionale ‘ Top Selection Barcellona – The Spanish Perspective ’. La presentazione ufficiale si svolgerà il 10 luglio presso il Museu Picasso, uno dei poli culturali più importanti e visitati al mondo. "Per me – racconta l’artista di Predappio – si tratta di una consacrazione artistica dal forte valore simbolico e culturale, entrando in un circuito espositivo di alto livello, frequentato da critici d’arte, collezionisti internazionali e personalità del panorama culturale europeo". L’evento rappresenta, infatti, una delle vetrine artistiche più prestigiose dedicate ai talenti contemporanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Olga Bal in mostra al museo Picasso di Barcellona

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