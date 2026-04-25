Da un vecchio cassetto alla Capitale | l' arte rigenerativa della predappiese Olga Bal conquista Via Margutta

Da un casolare abbandonato nelle campagne di Predappio, l’artista Olga Bal ha portato le sue opere nella celebre Via Margutta a Roma. La sua arte, definita rigenerativa, si è affacciata sulla strada che rappresenta da sempre il cuore della creatività e dell’arte. Un percorso che collega un luogo dimenticato alla capitale, attraverso un viaggio fatto di colore e forma.

C’è un filo invisibile che unisce un vecchio casolare abbandonato nelle campagne di Predappio alla storica ed elegante Via Margutta, nel cuore di Roma. A tendere questo filo è Olga Bal, artista predappiese d’adozione, che il prossimo 2 maggio alle 15 presenterà il suo nuovo catalogo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate L’eccellenza siciliana conquista Roma: il Made in Italy brilla a MarguttaLe eccellenze artigianali siciliane hanno saputo imporsi nel cuore di Roma durante il fine settimana trascorsa tra il 14 e il 16 aprile, all’interno... Hai un vecchio Kindle nel cassetto? Ecco una guida per dargli nuova vitaQuante volte abbiamo relegato un vecchio dispositivo tecnologico in un cassetto, convinti che la sua vita utile sia terminata? Il Kindle di prima...