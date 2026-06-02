Rocío Morales ha commentato nuovamente la fine della sua relazione con Raoul Bova, affermando che per lei non si trattava di gossip. Le sue dichiarazioni arrivano dopo le recenti notizie sulla rottura, senza ulteriori dettagli o motivazioni. Morales ha ribadito la sua posizione sulla vicenda, senza aggiungere commenti sulla natura della relazione o sui motivi della separazione.

Rocío Morales risponde ancora una volta alla fine della storia d’amore con Raoul Bova: le sue nuove dichiarazioni. Da mesi il mondo del gossip continua a interrogarsi sul rapporto tra Rocío Morales e Raoul Bova. Ogni apparizione pubblica, ogni intervista e persino ogni post sui social viene osservato con attenzione nella speranza di cogliere un indizio sul loro legame. Eppure, ancora una volta, è stata proprio Rocío a scegliere la strada più difficile: quella della discrezione. L’attrice spagnola, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, è tornata a commentare le voci che circolano sulla presunta fine della sua relazione con l’attore italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Le nuove dichiarazioni di Rocío Morales: “Per me non era gossip”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I nuovi amori di Raoul Bova e Rocío Morales - La volta buona 09/12/2025

Notizie e thread social correlati

Rocío Muñoz Morales: il dolore e la scelta di proteggere le figlieL’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales ha annunciato pubblicamente di aver deciso di condividere la sua nuova fase di vita dopo la separazione...

Rocio Munoz Morales sul caos Bova: “Volevo mettere le mani sulle orecchie delle mie figlie”Durante il festival di Dogliani, Rocio Munoz Morales ha raccontato di aver cercato di coprire le orecchie delle sue figlie mentre ascoltava il rumore...