L’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales ha annunciato pubblicamente di aver deciso di condividere la sua nuova fase di vita dopo la separazione dall’attore italiano con cui ha avuto due figlie. Ha spiegato di aver scelto di mantenere il silenzio in passato per proteggere la privacy delle bambine, e ora ha deciso di parlare apertamente per raccontare il suo percorso. La decisione è arrivata dopo un periodo di dolore e riflessione.

L’attrice spagnola Rocío Muñoz Morales ha deciso di affrontare pubblicamente la nuova fase della sua vita dopo la separazione da Raoul Bova, spiegando le motivazioni che l’hanno portata a scegliere il silenzio e la protezione della propria sfera privata. In un colloquio con la testata Italia, la protagonista ha chiarito la natura del legame interrotto e le priorità assunte fin dal primo momento della rottura. La gestione del dolore e l’assenza di conflitti. Nessuna tensione mediatica o polemica pubblica è stata alimentata dalla donna nei confronti dell’ex compagno. Rocío Muñoz Morales ha dichiarato che non ha mai provato rabbia verso Raoul Bova, nemmeno nelle fasi iniziali della crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rocío Muñoz Morales: il dolore e la scelta di proteggere le figlie

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio La verità che non volevo vedere

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