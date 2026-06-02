Le matite labbra ai peptidi stanno guadagnando popolarità nel settore beauty. Le lip combo, invece, sono diventate una categoria a sé nel 2026, consolidando il loro ruolo nel mercato.

Le lip combo non stanno andando da nessuna parte. Anzi, nel 2026 sono diventate praticamente una categoria beauty a sé. Ma mentre internet continua a ossessionarsi con gloss effetto filler e contour labbra anni Duemila, c’è un nuovo prodotto che si sta infilando lentamente in ogni make-up bag cool girl: le matite labbra ai peptidi. Sì, skincare e makeup ormai stanno ufficialmente vivendo insieme. Le matite labbra ai peptidi non vogliono più solo “disegnare” ma fare anche skincare. Per anni le matite labbra sono state sinonimo di texture secche, formule dure e linee super rigide stile Kylie Jenner era 2016. Adesso invece il focus è completamente cambiato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le matite labbra ai peptidi stanno conquistando il beauty world senza fare troppo rumore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Testo il microneedling sulle labbra per aumentarne il volume senza filler

Notizie e thread social correlati

Jimmy Fairly è il brand di occhiali che dominerà l’estate 2026 senza fare troppo rumoreUn nuovo marchio di occhiali sta diventando protagonista nelle scene estive del 2026, apparendo nelle foto di molte fashion girl, nei selfie scattati...

Le matite labbra ora sono fatte per durare: la carica delle tinteLe matite labbra si sono evolute, diventando strumenti che promettono durata prolungata.

Le matite labbra ai peptidi stanno conquistando il beauty world senza fare troppo rumoreLe lip combo non stanno andando da nessuna parte. Anzi, nel 2026 sono diventate ... msn.com

Matita labbra, un vero must have. Da tutti i giorni, al red carpet di CannesDa Bella Hadid a Georgina Rodriguez, passando per Carla Bruni e Barbara Palvin, non c'è celeb a Cannes che non la indossi, in maniera più o meno marcata, ma protagonista. Parliamo della matita labbra, ... iodonna.it