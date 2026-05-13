Le matite labbra si sono evolute, diventando strumenti che promettono durata prolungata. Ora sono realizzate come veri e propri ibridi di make-up, combinando la definizione con una tenuta più resistente. I nuovi lip liner stain, infatti, stanno attirando l'attenzione su piattaforme social, backstage di servizi fotografici e nelle trousse di bellezza di molte persone.

Non più semplici matite per definire il contorno, ma veri ibridi make-up long lasting: i nuovi lip liner stain sono il prodotto labbra che sta conquistando TikTok, backstage e beauty case. La differenza? Disegnano il bordo come una classica matita, ma lasciano sulle labbra una tinta leggera e resistente che resta per ore, anche dopo caffè, aperitivo o gloss. Matite labbra effetto tinta: cosa sono i lip liner stain. Il trend nasce dall’evoluzione della “ blurred lip ”, la bocca dai contorni sfumati che manda in pensione il contorno netto e sovradisegnato degli ultimi anni. Il 2026 segna il boom delle formule “ lip stain 2.0 ”, con liner che si fissano come tinture leggere ma mantengono comfort e finish naturale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le matite labbra ora sono fatte per durare: la carica delle tinte

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