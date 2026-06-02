Le maglie adidas più iconiche usate dalle Nazionali ai Mondiali

Le maglie adidas indossate dalle squadre nazionali durante i Mondiali sono tra le più riconoscibili e iconiche del torneo. Queste divise sono state scelte da diverse nazionali per rappresentare i propri colori e identità sul campo. Le maglie spesso presentano design distintivi e sono state indossate in partite di alto livello internazionale. La collaborazione tra le Nazionali e adidas ha prodotto alcune delle divise più memorabili nel corso della storia del torneo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I Mondiali si stanno avvicinando e adidas ha voluto onorarli facendo un suggestivo salto nel passato con la collezione Bringback che unisce tradizione, ricordo, moda e collezionismo. Una selezione che riporta in vita alcune delle maglie più iconiche utilizzate dalle Nazionali di Germania, Spagna, Giappone, Belgio e Svezia negli anni '80, '90 e 2000, design leggendari, colori inconfondibili e motivi grafici passati alla storia che stuzzicheranno la memoria degli appassionati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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