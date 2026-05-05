Chi allena le nazionali che partecipano ai Mondiali 2026?

Per i Mondiali del 2026 sono state qualificate 48 nazionali, ognuna guidata da un proprio allenatore. Sebbene l’Italia non sia tra le squadre partecipanti, tre tecnici che in passato hanno allenato la nazionale italiana prenderanno parte alla competizione, anche se sotto altre bandiere. La presenza di questi allenatori rappresenta un elemento di collegamento tra il passato e il presente del calcio internazionale.

48 nazionali qualificate ai Mondiali 2026 e ovviamente 48 allenatori. Anche se gli Azzurri purtroppo non saranno presenti, ci saranno tre CT a rappresentare in qualche modo i nostri colori anche se lo faranno per lo stessi e sotto altre bandiere. Sono Carlo Ancelotti (Brasile), Vincenzo Montella (Turchia) e Fabio Cannavaro (Uzbekistan). Ovviamente il primo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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Tutte le Nazioni che Possono ANCORA Qualificarsi per il Mondiale

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