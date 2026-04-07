Cinque maglie da calcio particolarmente belle non saranno indossate durante i Mondiali di quest'anno. Le maglie da calcio attirano l’attenzione di molti, anche al di fuori del campo, diventando pezzi da collezione e capi di abbigliamento di uso quotidiano. Questi modelli, però, non saranno presenti nella competizione internazionale in programma nei prossimi mesi.

Le maglie da calcio sono da sempre oggetto di collezione, non solo tra i tifosi. Negli ultimi anni, si sono anche trasformate in capi d’abbigliamento quotidiano. Ai Mondiali di calcio, quest'estate, ne vedremo alcune molto audaci (vedi Francia e Brasile), altre più pulite (come quella dell'Inghilterra), altre ancora elegantissime ( la Norvegia su tutte ). Ma, purtroppo, non vedremo queste cinque, a nostro avviso molto belle, per il semplice fatto che le rispettive Nazionali non si sono qualificate. Partiamo, ovviamente, dall'Italia. 5 maglie che non vedremo ai Mondiali di calcio 2026. L'Italia grande assente ormai da 12 anni. Sandro Tonali in Bosnia & Herzegovina vs Italia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 5 maglie bellissime che purtroppo non vedremo ai Mondiali

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Si parla di: 5 maglie bellissime che purtroppo non vedremo ai Mondiali di calcio 2026.

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