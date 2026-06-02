Le donne che hanno partecipato alla Resistenza e all'Assemblea Costituente hanno contribuito a ottenere la cittadinanza femminile. La legge sul diritto di voto è stata approvata nel 1946, permettendo alle donne di votare per la prima volta. Le Madri Costituenti sono state tra le protagoniste di quel processo. La loro presenza ha segnato un passo importante nella storia dei diritti civili e politici delle donne nel paese.

Dalla Resistenza alla conquista del voto del 1946, fino all'Assemblea Costituente: il ruolo decisivo delle donne italiane nella nascita della Repubblica e delle "madri costituenti" nella scrittura della Costituzione Le donne italiane furono protagoniste dellaResistenzae dellarinascita democratica del Paese. Non furono semplici spettatrici della guerra e della Liberazione ma parteciparono attivamente allalotta antifascista, pagando spesso un prezzo altissimo tra carcere, deportazioni, esilio e violenze. I bombardamenti, gli eccidi e la devastazione delle città cambiarono profondamente la vita quotidiana. Da quella sofferenza nacque unanuova consapevolezza civile e politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Le Madri Costituenti e la lunga conquista della cittadinanza femminile

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