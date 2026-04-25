Festa della Liberazione a Lanciano | l' Anpi inaugura un roseto per le Madri Costituenti FOTO
A Lanciano, città decorata con la medaglia d’oro al valor militare, si è svolta oggi la cerimonia per la Festa della Liberazione. L’Anpi ha inaugurato un roseto dedicato alle Madri Costituenti, in occasione del 25 aprile 2026. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, con momenti di commemorazione e riflessione sulla storia della resistenza e sui principi fondamentali della Costituzione italiana.
Lanciano, città medaglia d'oro al valor militare, ha celebrato oggi, 25 aprile 2026, la festa di Liberazione omaggiando la Costituzione e i valori della Resistenza.Alle 9.30, al sacrario degli Eroi Ottobrini in piazza Martiri Lancianesi, ha iniziato l'Anpi con una cerimonia sentita e partecipata.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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