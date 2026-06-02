Le idee che hanno caratterizzato la nascita della Repubblica si sono progressivamente perse nel tempo. Dopo il bipolarismo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, si è affermato il radicalismo degli anni Sessanta, che si è trasformato in un edonismo di massa. Attualmente, le uniche posizioni condivise riguardano l’opposizione al fascismo e al nazionalismo.

Ma quali idee hanno accompagnato la Repubblica italiana in questi ottant’anni? Il 2 giugno è l’occasione per tracciare un bilancio storico e ideale del suo cammino. Disponiamo in partenza di alcune chiavi in negativo: l’antifascismo come collante e fondamento, il ripudio del nazionalismo, la scristianizzazione come perdita progressiva di valori comuni. Poi quando si passa dalle negazioni alle affermazioni divergono le priorità e i contenuti. Anche le idee condivise di nome sono poi declinate in modo opposto, come la libertà, l’uguaglianza e la giustizia. O si rinchiudono nelle armature ideologiche e diventano corpi contundenti. Sul piano politico la repubblica italiana è stata polarizzata da due forze antagoniste, e poi convergenti: la Dc e il Pci, più la costellazione di partiti minori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli

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