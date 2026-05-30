Cavalli della parata della Festa della Repubblica spaventati da botti si sono imbizzarriti!
Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli impauriti dai fuochi d'artificio e dai botti sono scappati, causando scompiglio. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. La fuga degli animali ha creato panico tra i presenti, mentre le forze dell'ordine hanno cercato di bloccare gli animali e prestare soccorso alle persone coinvolte.
Cavalli della parata del 2 giugno in fuga, spaventati da botti. Quattro feriti di cui 2 gravi. Capita anche questo! Acuni cavalli, impiegati nelle esercitazioni per la parata in occasione della Festa della Repubblica, si sono imbizzarriti dopo essere stati spaventati dall’esplosione di fuochi d’artificio nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. I feriti hanno cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. Tra loro una soldatessa dei Lancieri di Montebello, ricoverata in ospedale con diverse fratture alle costole e un polmone perforato. Ferita anche un’agente di polizia, colpita al volto durante i momenti di caos. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notte di caos a Roma: trenta cavalli scappano dalle scuderie della parata del 2 giugno
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