Cavalli della parata della Festa della Repubblica spaventati da botti si sono imbizzarriti!

Notizia in breve

Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli impauriti dai fuochi d'artificio e dai botti sono scappati, causando scompiglio. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. La fuga degli animali ha creato panico tra i presenti, mentre le forze dell'ordine hanno cercato di bloccare gli animali e prestare soccorso alle persone coinvolte.