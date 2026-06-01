Festa della Repubblica in piazza Cavalli

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno, dalle 20 alle 23, in piazza Cavalli si svolgerà un evento musicale con l’orchestra di Matteo Bensi. La serata prevede spettacoli di musica e balli per celebrare l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica. La festa si svolge nel centro della città, coinvolgendo il pubblico con un programma dedicato all’occasione. L’evento è aperto a tutti e senza prenotazione.

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Martedì 2 giugno dalle ore 20 alle 23 in piazza Cavalli musica e balli con l'orchestra di Matteo Bensi in occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica. Ristoro con i batarò degli Amici di Roccapulzana. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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