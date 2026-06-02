Le Giornate di Quartiere fanno tappa ad Al Mare | sport musica e stand al Parco della Casa Rossa

Da cesenatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno si svolgerà una nuova edizione delle Giornate di Quartiere nel quartiere Al Mare, al Parco della Casa Rossa. L’evento prevede attività sportive, musica e stand espositivi, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. La manifestazione segue quella organizzata dal Cesuola, continuando la serie di appuntamenti dedicati alla socialità e all’intrattenimento nel territorio. La giornata inizierà nel pomeriggio e si concluderà in serata, offrendo diverse opportunità di partecipazione per i residenti.

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Dopo la festa organizzata dal Cesuola, le ‘Giornate di Quartiere’ fanno tappa sul territorio del quartiere Al Mare dove sabato, 6 giugno, si accenderanno i riflettori su una nuova giornata all’insegna della socialità, dello sport e dell’intrattenimento, confermando il percorso avviato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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