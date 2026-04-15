Visite oculistiche e occhiali gratuiti | a Pisa fanno tappa le Giornate della Vista

A Pisa arrivano per la prima volta le Giornate della Vista organizzate dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L’evento prevede visite oculistiche gratuite e la distribuzione di occhiali ai partecipanti. La manifestazione si svolge in un momento in cui si punta a sensibilizzare sull’importanza della salute degli occhi e sull’accesso a servizi visivi adeguati. La presenza a Pisa si inserisce in un programma nazionale di iniziative simili.

Le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia arrivano per la prima volta a Pisa. La clinica, attiva dal 13 al 23 aprile, è allestita presso il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, grazie al sostegno dell'Assessorato alle Politiche socio-sanitarie, Politiche.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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