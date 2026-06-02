Un gruppo di studenti ha visitato la sede di Biesse, azienda specializzata in tecnologie per il settore del legno e del vetro. La visita ha permesso di osservare da vicino le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla produzione industriale. Durante l’evento, sono stati mostrati alcuni dei sistemi automatizzati e robotizzati sviluppati dall’azienda. La visita si inserisce in un percorso di approfondimento sulle applicazioni delle nuove tecnologie nel settore manifatturiero.

Ai confini delle nuove tecnologie. Il gruppo Biesse ha accolto nella sua sede un gruppo di studenti del corso di Ingegneria Informatica della Università Politecnica delle Marche, nell’ambito delle attività collegate all’iniziativa " Hack-+AI-thon ", competizione universitaria dedicata all’ intelligenza artificiale applicata al business. L’iniziativa, organizzata dalla Politecnica delle Marche insieme alla scuola superiore del Lions Club "Maurizio Pantì", con il supporto di Confindustria, ha coinvolto studenti dei dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione, management e scienze economiche e sociali. Nel corso dell’incontro gruppi di studenti hanno sviluppato progetti e applicazioni basate sull’ intelligenza artificiale, confrontandosi con casi concreti e tematiche legate all’innovazione industriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le frontiere dell’AI studenti in visita alla Biesse

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