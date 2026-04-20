Gli studenti del Les del Pontormo sono stati accompagnati alla sede dell’Unione Europea per visitare gli ambienti del Parlamento europeo. La visita ha coinvolto un gruppo di studenti provenienti da Empoli, interessati a capire più da vicino come funziona il Parlamento e quali sono le sue principali funzioni. Durante l’uscita, sono stati mostrati gli spazi istituzionali e sono state fornite spiegazioni sui ruoli delle diverse figure che operano all’interno dell’istituzione.

Da Empoli al Parlamento europeo, per conoscere da vicino le fondamenta dell’Unione Europea. E’ il viaggio che hanno intrapreso (e concluso) la scorsa settimana dodici studenti delle quarte classi del Liceo Economico Sociale Pontormo di Empoli, che, accompagnati da due docenti, sono partiti per Bruxelles in una tre giorni di visita alle istituzioni europee. Un’iniziativa messa a punto dall’europarlamentare Ecr Francesco Torselli, il quale incontrò alcune classi del Pontormo lo scorso anno e si disse disponibile a mettere a disposizione degli studenti e delle studentesse un viaggio di istruzione, a carico dell’Europarlamento. I ragazzi e i...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti del Les del Pontormo in visita alla sede dell’Unione Europea

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