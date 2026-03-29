Il ministro dell’istruzione si è recato in ospedale per visitare la professoressa accoltellata da un alunno di 13 anni, un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità. La docente, ancora sotto choc, è stata colpita durante l’orario di lezione, mentre il ministro ha espresso preoccupazione per la vicenda, sottolineando la mancanza di alcuni studenti nella scuola.

Il caso della professoressa accoltellata dall’alunno 13enne ha toccato sensibilmente la comunità tanto da spingere il ministro dell’istruzione ad andarla a trovare in ospedale. La donna sta meglio e le mancano i suoi alunni. Inoltre, le frasi del ragazzo all’interrogatorio sono state smentite dagli avvocati di entrambe le parti La vicenda della docente di francese accoltellata improvvisamente da uno dei suoi studenti di appena 13 anni è arrivata fino ai “piani alti”.Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha fatto visita alla professoressa ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo fonti vicine al titolare di viale Trastevere, l’incontro sarebbe durato quasi un’ora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valditara fa visita alla prof accoltellata: “Le mancano i suoi studenti”

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“Poi – ha sottolineato Valditara – c’è il tema dell’educazione al rispetto, all’empatia. Stiamo avviando anche dei percorsi di formazione dei docenti su questo coinvolgendo i ragazzi". - facebook.com facebook

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