La parata della Festa della Repubblica si è svolta lungo via dei Fori Imperiali, come ogni anno. Alla fine della sfilata, un aereo ha sorvolato la zona, lasciando una scia nel cielo. La manifestazione ha visto la partecipazione di forze armate e civili, con sfilate di mezzi e truppe. Le foto mostrano la via gremita di spettatori e la formazione delle forze in marcia. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale volo dell’aereo.

Ogni 2 giugno in Italia si celebra il giorno in cui nel 1946 si tenne il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica. Quest’anno in particolare si ricordano gli 80 anni dal voto. Come ogni anno la cerimonia più importante si è svolta in mattinata a Roma. Diverse forze dell’ordine hanno sfilato ai Fori Imperiali, vicino al Colosseo. Ad assistere c’erano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato – Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa – e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non c’è stato invece, a causa del vento particolarmente forte, il lancio dei paracadutisti dell’Esercito, che sarebbero dovuti atterrare davanti al palco del presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto della parata della Festa della Repubblica

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Prove generali per la Festa della Repubblica

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