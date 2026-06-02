Le estrazioni di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 2 giugno 2026 non ci saranno | quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, sono state cancellate. Le estrazioni non si terranno nel giorno stabilito e saranno recuperate in date successive. Nessuna estrazione si svolgerà martedì 2 giugno. Le nuove date non sono state ancora comunicate.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, sono rimandate ai prossimi giorni. Il calendario per i recuperi è già programmato ma prevede date diverse per Lotto e SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 2 Gennaio 2026

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