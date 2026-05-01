Le estrazioni di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno | quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per il 1° maggio 2026, Festa dei lavoratori, non si svolgeranno nella data stabilita. Le lotterie saranno recuperate in un giorno successivo, secondo quanto previsto dal regolamento dei concorsi a premi. La data esatta del recupero non è ancora stata comunicata ufficialmente. Il cambio di programmazione riguarda tutte e tre le lotterie coinvolte.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio 2026, Festa dei lavoratori, saranno spostate: quando verranno recuperati gli appuntamenti con le lotterie e cosa dice il regolamento dei concorsi a premi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 15 Gennaio 2026

Notizie correlate

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile 2026 non ci saranno: quando si recuperaLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo, non ci saranno: gli appuntamenti...

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 6 febbraio 2026La fortuna potrebbe regalare un sorriso a quanti nelle ultime ore hanno provato a ritagliarsi del tempo per fare le proprie giocate e sfidare la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 21 aprile: i numeri vincenti; Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come cambiano le estrazioni tra 25 aprile e 1° maggio; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 aprile 2026: numeri vincenti, quote, jackpot; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di martedì 21 aprile 2026.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 1° maggio 2026 non ci saranno: quando si recuperaLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 1° maggio 2026, Festa dei lavoratori, saranno spostate: quando verranno recuperati gli appuntamenti ... fanpage.it

Estrazioni di oggi 30 aprile: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto — i numeri vincenti di staseraDiretta dalle ore 20 con i numeri vincenti di tutte le 10 ruote del Lotto più la Nazionale, la combinazione del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, i numeri del 10eLotto e il jackpot aggiornato. affaritaliani.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: ecco tutti i numeri estratti - facebook.com facebook

Lorenzo Lotto 1480 1556 Polittico di Recanati x.com