Le estrazioni di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto del 25 aprile 2026 non ci saranno | quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per sabato 25 aprile 2026, Festa della Liberazione, non si svolgeranno in quella data. Le operazioni di gioco saranno quindi recuperate il giorno successivo, lunedì 27 aprile 2026. La decisione si applica a tutte e tre le lotterie, che di norma effettuano le estrazioni settimanali in giorni diversi. La modifica riguarda esclusivamente questo appuntamento specifico.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 aprile 2026, Festa della Liberazione dal nazifascismo, non ci saranno: gli appuntamenti verranno recuperati lunedì 27 aprile 2026. Ecco cosa dice il regolamento dei concorsi a premi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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