Le emozioni dei giovani protagonisti | il successo del contest I Cosmonauti delle Parole

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre giovani hanno vinto il contest “I Cosmonauti delle Parole”. L’evento si è svolto in una zona periferica, considerata marginale. I partecipanti sono persone che vivono e lavorano nelle comunità locali. La giornata ha visto la partecipazione di molti giovani, che hanno condiviso le proprie storie e passioni. La manifestazione ha coinvolto pubblico e organizzatori, evidenziando il valore delle aree interne. Nessuna informazione su premi o dettagli aggiuntivi è stata fornita.

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«Molto spesso le cose straordinarie stanno nelle aree considerate a margine, aree interne e periferie di questa Regione, dove ci sono uomini, donne, persone che lavorano tutti i giorni per costruire delle comunità accoglienti, giuste; partecipare ad una giornata come questa mi conferma questa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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