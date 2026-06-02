Le emozioni dei giovani protagonisti | il successo del contest I Cosmonauti delle Parole

Notizia in breve

Tre giovani hanno vinto il contest “I Cosmonauti delle Parole”. L’evento si è svolto in una zona periferica, considerata marginale. I partecipanti sono persone che vivono e lavorano nelle comunità locali. La giornata ha visto la partecipazione di molti giovani, che hanno condiviso le proprie storie e passioni. La manifestazione ha coinvolto pubblico e organizzatori, evidenziando il valore delle aree interne. Nessuna informazione su premi o dettagli aggiuntivi è stata fornita.