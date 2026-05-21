Le emozioni delle parole e la ' lettura' del nostro cervello | innovativo studio dell' Università di Bari

Uno studio condotto dall'Università di Bari in collaborazione con quella di Trento ha dimostrato che il cervello elabora le parole in modo diverso a seconda del contesto. Utilizzando l'analisi del segnale elettrico cerebrale, i ricercatori sono riusciti a distinguere quando una persona sta leggendo parole considerate neutre. La ricerca si focalizza sulla relazione tra le parole e le risposte neuronali, offrendo nuove prospettive sulla comprensione delle emozioni legate alla lettura.

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