Le emozioni delle parole e la ' lettura' del nostro cervello | innovativo studio dell' Università di Bari

Da baritoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto dall'Università di Bari in collaborazione con quella di Trento ha dimostrato che il cervello elabora le parole in modo diverso a seconda del contesto. Utilizzando l'analisi del segnale elettrico cerebrale, i ricercatori sono riusciti a distinguere quando una persona sta leggendo parole considerate neutre. La ricerca si focalizza sulla relazione tra le parole e le risposte neuronali, offrendo nuove prospettive sulla comprensione delle emozioni legate alla lettura.

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Una parola può essere ‘letta’ dal nostro cervello in maniera diversa. A confermarlo è uno studio dell'Università di Bari e di quella di Trento, nel quale è stato dimostrato che, analizzando il segnale elettrico del cervello, è possibile distinguere se una persona sta leggendo parole neutre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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