A Calenzano, in provincia di Firenze, si svolge un evento dedicato ai giovani attori, intitolato “Generazione Scena”. L’iniziativa si tiene nel fine settimana presso l’Officina Civica di via Petrarca 180 e si rivolge agli adolescenti interessati al teatro. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità e condividere esperienze legate alla scena. Il contest mira a promuovere la partecipazione giovanile nel mondo teatrale.

Firenze, 8 aprile 2026 – Un fine settimana dedicato ai ragazzi e al teatro all’Officina Civica (via Petrarca 180 Calenzano): c’è Generazione Scena, un contest pensato per gli adolescenti che vogliono esprimersi, raccontarsi e condividere esperienze attraverso il linguaggio scenico. Appuntamento sabato 18 aprile per un incontro di voci, emozioni e sguardi: partecipano gruppi teatrali giovanili provenienti da diverse realtà e avranno l’occasione di presentare i propri spettacoli e di confrontarsi in un clima di supporto reciproco, dialogo e crescita insieme a professionisti del settore. Il pubblico potrà vivere il fine settimana scegliendo tra più appuntamenti: sarà possibile acquistare biglietti singoli o abbonamenti per immergersi nel percorso dei giovani protagonisti e sostenere il loro entusiasmo e la loro creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il contest ’Generazione scena’: protagonisti i giovani attori

Leggi anche: Jessie Buckley e Michael B. Jordan migliori attori protagonisti, mentre Sean Penn e Amy Madigan migliori non protagonisti. Tante le spillette anti ICE e i "no alla guerra"

Note d’acqua, contest “idromusicale”: protagonisti gli studenti della CampaniaTorna il contest ‘idromusicale’ “Note d’Acqua”, nato dalla sinergia tra Ente Idrico Campano e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Tutta scena, intervista esclusiva a Giorgio Panariello