L’ex first lady ha commentato sarcasticamente la nuova giunta comunale, dicendo: “Complimenti per la nuova ‘rivoluzione’, un salto di qualità, visione, innovazione e sguardo lungo. Facce nuove e impegni nuovi”. Lanocita ha seguito con un commento critico, senza specificare ulteriori dettagli. Entrambi hanno espresso ironia sulla composizione e le promesse della nuova amministrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Complimenti per la nuova “rivoluzione” al comune, veramente un salto di qualità, una visione, innovazione e sguardo lungo, facce nuove soprattutto e impegni nuovi”. A poche ore dall’ufficializzazione della nuova squadra di governo comunale scelta da Vincenzo De Luca che in realtà è la stessa che aveva accompagnato il sindaco dimissionario Vincenzo Napoli, la prima a criticare la decisione di De Luca è l’ex first lady Giovanna Doria. Come ha fatto durante tutta la campagna elettorale in cui ha sostenuto la candidatura sindaco di Franco Massimo Lanocita, la moglie dell’ex sindaco con ironia esprime le sue felicitazioni per l’impronta di discontinuità espressa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le critiche dopo la giunta di De Luca: il sarcasmo dell’ ex first lady e di Lanocita

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