Salerno Lanocita sfida De Luca | nasce il fronte M5S e Sinistra

A Salerno, un nuovo fronte politico si è formato con la presentazione ufficiale di rappresentanti del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e di Salerno Democratica. L’evento si è svolto con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra queste forze politiche, che hanno annunciato una collaborazione per le prossime iniziative elettorali e amministrative. Nessun dettaglio sui nomi o sui programmi specifici delle liste coinvolte.

? Cosa sapere Lanocita presenta a Salerno il fronte M5S, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica.. La coalizione di 92 candidati punta a contrastare il ritorno di Vincenzo De Luca.. Le liste elettorali per la sfida al sindaco di Salerno sono ufficializzate: Franco Massimo Lanocita punta su un fronte unitario composto da Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica per contrastare il ritorno di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città. La strategia della coalizione guidata da Lanocita si basa sulla convergenza di tre forze politiche che condividono l’obiettivo di cambiare la gestione amministrativa della città. Il progetto mira a offrire un’alternativa radicale alla continuità rappresentata dall’area di De Luca, mobilitando candidati provenienti da diverse anime del centrosinistra e del civismo progressista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Lanocita sfida De Luca: nasce il fronte M5S e Sinistra Notizie correlate Salerno, nasce Salerno Democratica: la nuova sfida per LanocitaLa corsa alle elezioni comunali di Salerno vede l’ingresso ufficiale di Salerno Democratica, una nuova formazione politica che si unisce al progetto... M5S a Salerno: Villani sfida De Luca, campo largo è la prioritàElezioni a Salerno: Villani (M5S) critica De Luca, campo largo resta obiettivo Sommario: Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La giravolta degli azzurri che inguaia Zambrano: Vado avanti; Salerno nasce Salerno Democratica | la nuova sfida per Lanocita; Salerno la sfida di Barone | 638 firme per rompere gli equilibri. Salerno, De Luca sfida senza simbolo Pd: quinta corsa da sindaco agita il centrosinistraVincenzo De Luca torna in campo e lo fa a modo suo: senza simboli di partito, ma con un obiettivo chiaro, conquistare per la quinta volta la guida del Comune ... laprimapagina.it Chi sfiderà De Luca nella sua Salerno?Dopo i quattro mandati, Vincenzo De Luca punta al quinto mandato, ma senza simbolo del Pd. Ecco tutti gli sfidanti per la fascia di sindaco. policymakermag.it Voci dal campo: ventiseiesima puntata "Nuovo appuntamento con la rubrica di LIRATV in onda a Salerno nel Pallone" Continua a leggere sul nostro sito! #calcio #eseiprotagonista #liratv #Salernitana #itopinipoti #picerno #Salerno #stadioArechi #voci - facebook.com facebook Santino di #CrozzaDeLuca in tutti gli uffici pubblici di Salerno #FratelliDiCrozza x.com