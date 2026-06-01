Giunta il Pd vuole il vicesindaco De Luca e Bosi in pole position A Cervia è la fine dell’era Grandu?

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico chiede la nomina del vicesindaco a Cervia, con De Luca e Bosi come candidati principali. La discussione si concentra sulla scelta in vista della prossima giunta. La partita per la posizione si è aperta subito dopo la conclusione delle elezioni e vede coinvolti diversi esponenti politici. La decisione potrebbe influenzare la composizione della futura amministrazione comunale. La discussione si svolge nel clima di una nuova fase amministrativa.

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A Cervia la partita elettorale è finita da una settimana, ma quella per il vicesindaco è già entrata nel vivo. E mentre il neo sindaco Mirko Boschetti ha avviato le consultazioni per costruire la squadra di governo, un nome continua a circolare con insistenza: quello di Gianni Grandu. L’ex vicesindaco uscente e assessore a Sicurezza non ha mai nascosto la propria ambizione. Da giorni, anche sui social, il messaggio è chiaro: Grandu corre per confermarsi numero due del municipio. Eppure, a leggere i numeri usciti dalle urne, la situazione appare meno scontata di quanto sembri. La sua lista civica “Per Cervia”, infatti, è passata dai 855 voti del 2024 ai 635 di quest’anno, le sue preferenze personali sono scese da 316 a 198 in appena due anni, una perdita di oltre un terzo dei consensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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