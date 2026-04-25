Verbania assegnate le benemerenze civiche 2026 | premiati Daniele Menzio e la Casa della Resistenza
Il Consiglio Comunale di Verbania ha annunciato ufficialmente i nomi dei cittadini e delle realtà che riceveranno le benemerenze civiche nel 2026. Tra i premiati ci sono Daniele Menzio e la Casa della Resistenza, riconosciuti per il loro contributo alla comunità locale. La cerimonia di consegna delle onorificenze è prevista nei prossimi mesi.
Il Consiglio Comunale di Verbania ha ufficializzato il conferimento delle benemerenze civiche per l'anno 2026. I riconoscimenti, destinati a chi ha contribuito in modo significativo alla crescita sociale e civile della città, sono stati assegnati all’architetto Daniele Menzio e all’associazione.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie correlate
Benemerenze civiche. Premiati Guani. Mei e Mirabello: "Lustro per la città"Ieri mattina, nel corso di un Consiglio comunale straordinario, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha consegnato le benemerenze civiche...
Civiche benemerenze 2026, da Antonio de "Il Giardino" al Panificio Bellardinelli, passando per Anconagility. Ecco tutta la lista dei premiatiANCONA – Dopo aver annunciato nella giornata di ieri il Ciriachino d’Oro e quelli d’Argento, oggi, venerdì 24 aprile 2026, il Comune di Ancona rende...
Contenuti e approfondimenti
Verbania, assegnate le benemerenze civiche 2026: premiati Daniele Menzio e la Casa della ResistenzaRiconoscimento ufficiale per lo storico volto del Circolo Velico Canottieri Intra e per il presidio di memoria storica di Fondotoce ... novaratoday.it
Benemerenze Civiche 2026Il Consiglio Comunale della Città di Verbania ha conferito le Benemerenze Civiche per l’anno 2026 a Daniele Menzio e all’Associazione Casa della Resistenza, due realtà esemplari che, con impegno e ded ... verbanianotizie.it