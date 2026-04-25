Verbania assegnate le benemerenze civiche 2026 | premiati Daniele Menzio e la Casa della Resistenza

Il Consiglio Comunale di Verbania ha annunciato ufficialmente i nomi dei cittadini e delle realtà che riceveranno le benemerenze civiche nel 2026. Tra i premiati ci sono Daniele Menzio e la Casa della Resistenza, riconosciuti per il loro contributo alla comunità locale. La cerimonia di consegna delle onorificenze è prevista nei prossimi mesi.