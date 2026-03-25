Falconara premia i suoi cittadini | tornano le civiche benemerenze debutta il Falchetto d' oro
A Falconara si riprendono le civiche benemerenze, un riconoscimento per cittadini, associazioni ed enti che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo della città. Quest’anno, per la prima volta, viene assegnato anche il
Le proposte dovranno essere inviate entro il 24 aprile 2026, mentre la cerimonia di conferimento è già fissata per l’8 maggio, in occasione della festa del Patrono della città FALCONARA- Falconara torna a celebrare le sue eccellenze. Con il ripristino delle civiche benemerenze, la città rinnova il proprio impegno nel riconoscere il valore di cittadini, associazioni ed enti che, con il loro operato, contribuiscono ogni giorno alla crescita della comunità. In questa direzione si inserisce l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del nuovo regolamento che disciplina l’assegnazione dei riconoscimenti, restituendo alla città uno strumento capace di valorizzare le migliori energie del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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