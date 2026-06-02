Le bambine recensione | il grido di rabbia delle sorelle Bertani in un' opera dirompente

Le sorelle Nicole e Valentina Bertani hanno scritto una fiaba dark che affronta il contrasto tra il mondo dei bambini e quello degli adulti. Il racconto si concentra sul grido di rabbia delle sorelle Bertani, evidenziando una narrazione intensa e coinvolgente. L’opera mette in scena la collisione tra l’innocenza infantile e le complicazioni della vita adulta, creando un’atmosfera dirompente e potente. La storia si rivolge a un pubblico adulto e bambini, con uno stile che combina elementi fiabeschi e toni più oscuri.

Una fiaba dark diretta a quattro mani dalle sorelle Nicole e Valentina Bertani che racconta la collisione tra il mondo dei piccoli e quello ben più caotico degli adulti. La critica al patriarcato e all'indifferenza degli adulti nei confronti dell'infanzia passa attraverso l'esordio arrabbiato delle sorelle Valentina e Nicole Bertani. Già attiva da anni sul fronte dei videoclip e dei documentari, Valentina ha unito le forze con Nicole per realizzare il dirompente Le bambine. Scritto e diretto a quattro mani, con la collaborazione di Maria Sole Limodio alla sceneggiatura, Le bambine si apre in Svizzera nel 1997 per poi spostarsi in una non meglio precisata città di provincia del Nord Italia benestante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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