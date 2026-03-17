Le sorelle Tatiana e Andra Bucci raccontano la loro infanzia trascorsa ad Auschwitz, dove si trovavano da bambine. Ricordano come, in poche ore, la loro vita sia stata stravolta, con ricordi ancora vividi di emozioni, odori e momenti vissuti durante il loro periodo nel campo di concentramento. Le loro testimonianze si concentrano su quei ricordi precisi e intensi.

AGI - In una sola notte, in una manciata di ore, può frantumarsi l’infanzia. Per Tatiana e Andra Bucci i ricordi, le emozioni, gli odori perfino, sono tutti ancora nitidi nella loro mente. E li raccontano ancora e ancora, per dare testimonianza, per far sì che l’orrore dell’ Olocausto non si ripeta. Le due sorelle, rispettivamente di 6 e 4 anni, erano già a letto. Era tardi quando la porta si aprì all’improvviso. La mamma le svegliò e le vestì in fretta, senza parlare. In casa c’era rumore: passi, voci. “C’erano i nazisti, c’erano i fascisti . e anche quello che aveva fatto la spia ”, ricordano. La supplica della nonna e l'arresto. Non era ebreo, ma lavorava in sinagoga e conosceva tutti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le sorelle Tatiana e Andra e la loro vita di bambine ad Auschwitz: "Ripetevamo ogni giorno...

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