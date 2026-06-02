La Lazio ha respinto l’offerta del Napoli per Mario Gila, il difensore spagnolo il cui contratto scade nel 2027. La società biancoceleste intende mantenere il giocatore nel proprio organico, nonostante le avances della squadra partenopea. La decisione di trattenere Gila avviene mentre il club si concentra sul progetto di rafforzamento della rosa. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali proposte future o rinnovi contrattuali.

Biancocelesti decisi a trattenere il difensore spagnolo Mario Gila nonostante il contratto in scadenza nel 2027: respinto il Napoli. In casa Lazio si guarda già al futuro. Mentre si attende soltanto l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, la società sta pianificando le strategie in vista della prossima stagione. Tra i temi più importanti sul tavolo c’è il futuro di Mario Gila, protagonista di un’annata positiva che ha attirato l’attenzione di diversi club. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Tra le squadre maggiormente interessate al difensore spagnolo c’è il Napoli, che nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti per cercare di portarlo in azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Lazio, Gila al centro del progetto: il club resiste all’assalto del Napoli

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Mario Gila Il Futuro del Difensore della Lazio nel Mercato Estivo

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