Mercato Milan sprint deciso per Gila | Allegri approva l’operazione e il club prepara l’assalto alla Lazio per portare a casa il difensore
Nel mercato del Milan, Mario Gila rimane uno dei nomi più caldi, con il club che si sta preparando a rafforzare la difesa. L'allenatore ha approvato l'operazione e ha dato il via libera a un tentativo di acquisto. La Lazio, proprietaria del cartellino, è ora coinvolta nella trattativa, mentre il club rossonero si appresta a formulare un’offerta ufficiale. La situazione è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.
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