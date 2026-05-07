Il Napoli ha conquistato la vittoria contro la Lazio, superando anche il Milan in classifica. Nel frattempo, il club sta pianificando un rinnovamento della difesa, con l’obiettivo di ridurre l’età media della rosa. La squadra sta cercando di rafforzare la propria formazione per la prossima stagione, concentrandosi sulla composizione del reparto difensivo. La partita ha avuto un impatto sulla posizione in classifica delle squadre coinvolte.

Il Napoli prepara una nuova fase per la difesa. Il club azzurro vuole abbassare l’età media della rosa. Vuole anche rendere più sostenibile il monte ingaggi. Per questo, tra i profili seguiti con maggiore attenzione, è salito il nome di Mario Gila. Il centrale della Lazio piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita. È un difensore duttile. Può giocare in una linea a tre o a quattro. Ha personalità. E nelle ultime settimane è stato osservato da vicino dal Napoli, che lo considera un obiettivo concreto per la prossima estate. A rilanciare il tema è La Gazzetta dello Sport, che titola: “Napoli, tutto su Gila”. Il difensore spagnolo avrebbe già fatto sapere alla Lazio di non voler rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2027.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gila-Napoli, assalto alla Lazio: Milan superato

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