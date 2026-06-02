Durante l’80° anniversario, molte strade principali sono state chiuse al traffico, causando disagi alla viabilità. Sono stati imposti blocchi totali in alcune arterie centrali, mentre altre sono state temporaneamente riaperte. La metropolitana ha modificato i percorsi, con alcune linee che non raggiungono più direttamente il Colosseo. Le autorità hanno comunicato che i cambiamenti sono stati necessari per gestire l’afflusso di persone e garantire la sicurezza.

? Domande chiave Quali strade specifiche subiranno i blocchi totali durante la giornata?. Come cambierà il percorso della metropolitana per raggiungere il Colosseo?. Dove sono attivi i nuovi divieti di sosta in provincia?. Quali orari segneranno la riapertura dei flussi sulla Pontina?.? In Breve Rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto verso il raccordo A.. Riapertura fermata Colosseo per linee metropolitane B, B1 e C.. Divieti di sosta in piazza Circe a Sabaudia fino alle ore 20:00.. Modifiche viabilità in piazza Bauni a Ceprano dalle ore 17:00.. Viabilità e trasporti in Lazio: celebrazioni per gli 80 anni della tra blocchi stradali e riaperture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lazio, caos viabilità per l’80° anniversario: blocchi e riaperture

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